Кількість пацієнток підліткового віку із тиками зросла в кілька разів. Медики підозрюють, що це може бути пов'язане із тим, що вони дивилися відео в TikTok про синдром Туретта.

Про це йдеться в статті американської газети The Wall Street Journal.

Від початку пандемії кількість дівчаток-підлітків, що зверталися до лікарів через тики (моторні та вербальні) зросла в кілька разів.

Після декількох місяців вивчення пацієнтів і консультацій один з одним фахівці провідних педіатричних лікарень США, Канади, Австралії та Великої Британії виявили, що у більшості дівчат є щось спільне: вони дивилися в TikTok відео з особами, що казали, що у них синдром Туретта.

Більше випадків

Центри, що займаються руховими розладами у дітей в США, повідомляють про приплив дівчаток-підлітків з тиками. Зокрема, Дональд Гілберт, невролог з медичного центру в Цинциннаті (Огайо), що спеціалізується на дитячих рухових розладах і синдромі Туретта, з березня 2020 року бачив близько 10 нових підлітків з тиками на місяць. До пандемії його клініку відвідувала не більше одного такого пацієнта на місяць.

Техаська дитяча лікарня повідомила про приблизно 60 підлітків з такими тиками з березня 2020 року. До цього спостерігали 1-2 випадки.

Медичний центр Університету Раш (Чикаго) зафіксував близько 30 таких випадків з березня 2020 року по червень поточного.

В Центрі Туретта при Університеті Джона Хопкінса (Меріленд) від 10% до 20% пацієнтів симптоми сході на гострий тик. За рік до пандемії їх було 2-3%.

У чому причина і при чому тут TikTok?

Лікарі кажуть, що у більшості цих підлітків раніше діагностували тривогу або депресію, які були викликані або посилені пандемією. Симптоми психологічного стресу часто виявляються у такій формі, до прикладу, у пацієнтів, що ставали свідками епілептичних припадків.

Медики не звинувачують в тому, що відбувається, TikTok. Вони також акцентують, що про епідемію поки не йдеться.

“Є діти, які дивляться соціальні мережі і у них розвиваються тики, а у деяких немає доступу до соціальних мереж, і у них розвиваються тики. Я думаю, що є багато факторів, включаючи тривогу, депресію і стрес”, — сказав Джозеф Макгвайр, доцент катедри психіатрії та поведінкових наук університету Хопкінса.

Проте певний зв’язок з соцмережею простежується. Відео з тиками дуже поширені в TikTok. На початку року відео з тегом #tourettes переглядали 1,25 млрд. Сьогодні переглядів таких відео 4,8 млрд.

Деякі TikTok-блогерки кажуть, що мають синдром Туретта, та показують на відео різноманітні моторні і вербальні тики. Але лікарі кажуть, що це переважно не схоже на синдром Туретта, до якого більше схильні хлопчики і який проявляється в ранньому віці.

Безпосередній зв’язок із переглядом відео виявила фахівчиня з рухових розладів Керолайн Олвера. Вона дослідила 3 тисячі відео в TikTok про синдром Туретта. Під час дослідження вона натрапила на британського блогера, який казав, що в нього синдром Туретта. Цей блогер часто вимовляв слово “beans” (боби), і деякі пацієнти, що страждали від тиків, вимовляли це слово з британським акцентом, як той блогер.

Олвера також виявила, що 19 з 28 найпопулярніших блогерів, що розповідають про синдром Туретта, самі казали, що страждали від тиків після перегляду відео інших авторів.

Незалежно від того, чи справжні симптоми демонстрували блогери, тики, з потім якими стикалися пацієнтки-підлітки, які дивилися ці відео, були реальними.

Випадки, коли тикоподібні розлади траплялися одразу у групи осіб, вже фіксували. До прикладу, десять років тому таке сталося в штаті Нью-Йорк. Тоді це класифікували як “масове психогенне захворювання”.

Маріам Халл, дитячим неврологом з Техаської дитячої лікарні, припустила, що якщо раніше такі випадки були пов’язані з обмеженим географічно простором, то тепер соціальна мережа стає новим способом швидкого поширення таких психічних розладів.

Як TikTok сприяє поширенню контенту?

Коли користувач переглядає ролик на сторінці з рекомендаціями, за ним може послідувати схожий. Наступні ролики обирає алгоритм, який грунтує своє рішення на тому, скільки часу людина переглядала той чи інший контент.

Ролики про синдром Туретта на TikTok переважно присвячені тому, як люди, що страждають від тиків, намагаються озвучувати алфавіт чи слова, борючись з неконтрольованими рухами тіла або вимовлянням слів.

Підлітки, що дивилися такі відео, з високою ймовірністю бачать схожі знову. Лікарі кажуть, що спостерігали, що в смартфонах їхніх пацієнтів з тиками чимало таких рекомендованих відео.