Для досягнення глобальної гендерної рівності знадобиться більше ніж п’ять поколінь, оскільки жінки все ще значно відстають від чоловіків в економіці та політиці, а зростання інфляції минулого року непропорційно зашкодило їхньому фінансовому становищу.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Декілька інвесторів і регуляторів наполягають на корпоративному розмаїтті, але дані Всесвітнього економічного форуму (WEF) показують, що для досягнення глобальної гендерної рівності в цілому знадобиться 132 роки у порівнянні з прогнозованими 136 роками у 2021 році.

Аналіз даних у звіті WEF Global Gender Gap враховує гендерну нерівність в економічних можливостях, освіті, політичних можливостях, здоров’ї та безпеці.

Крім того, за даними звіту BofA Global Research, жінки також втратили близько 800 мільярдів доларів доходу в усьому світі через пандемію COVID-19, оскільки майже половина зайнятих працює в неофіційних секторах, які зазнали різкого скорочення зарплат після пандемії. Багато жінок також збільшили час на догляд за дітьми під час карантину.

Зокрема, соціальні заворушення в Ірані та війна в Україні, які посилили інфляцію внаслідок різкого зростання цін на сировинні товари, не давали багатьом дівчатам і жінкам можливості навчатися та працювати.

За словами керівниці відділу охорони навколишнього середовища, соціальної сфери та управління (ESG) США в BofA Дімпли Госай, розбіжності в доходах та сімейних обов’язках у поєднанні з вищою вартістю життя для жінок, ніж для чоловіків, означають, що жінки зазнають ще більшого ризику втрати реальної заробітної плати.

“Зараз ми боїмося, що інфляція після пандемії загрожує знищити прогрес, якого досягли жінки”, – сказала Дімпла.

За словами Госай, зростання витрат на догляд за дітьми, що випереджає зростання доходів, “є суттєвою перешкодою, яка заважає жінкам потрапити на роботу, залишитися та просуватися там”.

Зокрема, жінки стикаються з непропорційно вищими витратами на деякі продукти, ніж чоловіки. Згідно з даними BofA, у Сполучених Штатах Америки засоби особистої гігієни для жінок на 13% дорожчі, тоді як у Великій Британії ціни на класичне взуття зросли на 75% порівняно з цінами для чоловіків.

За інформацією JP Morgan, у всьому світі участь жінок в офіційній трудовій діяльності не досягло значного прогресу за останні три десятиліття, на них припадає трохи менше ніж 27% робочої сили порівняно з 72% для чоловіків, хоча вони все ще виконують у середньому 76% усієї неоплачуваної роботи з догляду.

У BofA Global Research зазначили, що жінки в країнах, що розвиваються, є найбільш уразливими. Але все ще всюди існують великі відмінності в оплаті праці, навіть у найбагатшій економіці світу, оскільки жінки та представники меншин менш представлені у “високооплачуваних” галузях промисловості та на робочих місцях США, на які менше впливає інфляційний тиск, як-от технології чи фінанси.

Індекс фінансового рівня жінок, складений компанією з інвестиційних послуг Ellevest, свідчить, що жінки у Сполучених Штатах Америки перебувають у найгіршому фінансовому стані з 2018 року.

Наприклад, дані BofA показують, що американські компанії з більшою гендерною різноманітністю пропонують в середньому на 20% вищу рентабельність капіталу з 2005 року, ніж ті, де її немає.

У виданні зауважили, що поштовх з боку законодавців також спонукав компанії наймати на роботу більше жінок. За даними MSCI, у всьому світі гендерну нерівність у залах засідань не буде усунено до 2038 року. Для вищих керівних посад гендерна рівність все ще виглядає недосяжною.