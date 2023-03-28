Для наступу на Авдіївку окупанти залучили кваліфікованих бійців ПВК «Вагнера» – ISW

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, щоб досягти успіхів на Авдіївському напрямку, окупанти залучили обмежену кількість кваліфікованих бійців із приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними аналітиків, військове керівництво РФ, ймовірно, залучило для наступу на Авдіївку (Донецька область) висококваліфікованих найманців ПВК “Вагнер”.

Таких висновків фахівці дійшли після заяви керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, який 25 березня зауважив, що українська розвідка прогнозує появу вагнерівців на Авдіївському напрямку.

Окрім цього, у російській соцмережі “ВКонтакте” – яка заборонена в Україні – один з користувачів опублікував некролог, у якому повідомив про загибель бойовика ПВК “Вагнера” Євгена Малготіна 20 березня під Авдіївкою.

У некролозі стверджується, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у складі 2- го полку Російського добровольчого загону Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

“Схоже, що Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій Вагнера. Попри те, що “Вагнер” залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих операторів”, – наголосили експерти.

В ISW резюмували, що військове керівництво РФ, ймовірно, вирішило направити окремі елементи вагнерівців до Авдіївки, аби посилити виснажені та менш кваліфіковані війська з так званої “ДНР”.

“Якщо такі бойовики “Вагнера” воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень”, – наголосили фахівці.