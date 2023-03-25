У розвідці Великої Британії вважають, що наступ російських окупантів на Бахмут фактично зупинився. Ймовірно, війська РФ тепер зосереджуватимуться на двох інших напрямках.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

За даними фахівців, наступ росіян на Бахмут (Донецька область) фактично зупинився.

Найімовірніше, це сталось через надзвичайне виснаження військ РФ. Водночас розвідники додали, що Україна також зазнала чималих втрат під час оборони міста.

Фахівці додали, що через ситуацію у Бахмуті, ймовірно, зросла напруженість всередині Росії, між міністерством оборони та ПВК “Вагнер”.

Після невдачі у Бахмуті, додали британські розвідники, РФ, ймовірно, почала зосереджуватись на інших ділянках фронту – зокрема мовиться про Авдіївку на Донеччині та Кремінна-Сватове на Луганщині, де Росія, ймовірно, прагне лише стабілізувати свою лінію фронту.

“Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів його спроб провести загальний наступ із січня 2023 року”, – резюмували фахівці.