Передплатники стрімінгового сервісу Netflix відтепер можуть зіграти в мобільну версію гри за мотивами мультсеріалу про Черепашкок-ніндзя TMNT: Shredder's Revenge.

Про це свідчить відповідний тизер, а також матеріал про гру у Wikipedia.

Реліз мобільної версії Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge відбувся 10 січня 2023 року. Її класична версія була розроблена японською компанією, що є однією з провідних розробників та видавців відеоігор Konami протягом 1980-х та 1990-х років.

Бітемап став доступний на iOS та Android для передплатників Netflix. За словами, розробників, гру можна звантажити безоплатно, а також вона не має вбудованих покупок чи реклами.

Оглядачі, які встигли випробувати Shredder’s Revenge на мобільних пристроях, відзначити те, що розробники виконали прямий порт гри, нічого не вирізавши з неї.

Наразі не відомо, чи можна буде завантажити Shredder’s Revenge без необхідності оформлювати передплату Netflix.

ДОВІДКА. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — відеогра, натхненна мультсеріалом та коміксами про Черепашкок-ніндзя 1987 року.

Бітемап (англ. Beat ’em up, укр. Побий їх усіх) — окремий піджанр файтингів, де гравець повинен побити усіх супротивників одночасно.