Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ у Facebook.
У відомстві наголосили, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб, Генштаб ЗСУ розробив Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Зокрема, виїжджати за межі місця проживання/перебування без відповідного дозволу заборонено:
- військовозобов’язаним
- призовникам
- резервістам
Для отримання дозволу на виїзд потрібно звернутись до керівника відповідного ТЦК та СП. Дозвіл на виїзд видається від 30 діб до року, в залежності від категорії субʼєкта.
Генштаб розглядає додаткове унормування питань переміщення осіб. які систематично перетинають адміністративні межі зі службовою чи особистою необхідністю.
“Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни”, – резюмували у Генштабі.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації. Загальний термін діятиме ще 90 днів, тобто до 23 серпня.
- Також чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.
- Окрім цього, у разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.