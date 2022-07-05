Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, згідно з нормами Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", під час воєнного стану військовозобов'язаним, призовникам та резервістам заборонено виїжджати за межі місця проживання без дозволу військкомату.

Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ у Facebook.

У відомстві наголосили, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб, Генштаб ЗСУ розробив Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Зокрема, виїжджати за межі місця проживання/перебування без відповідного дозволу заборонено:

військовозобов’язаним

призовникам

резервістам

Для отримання дозволу на виїзд потрібно звернутись до керівника відповідного ТЦК та СП. Дозвіл на виїзд видається від 30 діб до року, в залежності від категорії субʼєкта.

Генштаб розглядає додаткове унормування питань переміщення осіб. які систематично перетинають адміністративні межі зі службовою чи особистою необхідністю.

“Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни”, – резюмували у Генштабі.