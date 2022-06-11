Чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою скасувати заборону на виїзд з України чоловікам призовного віку (від 18-ти до 60-ти років) у період воєнного стану.

Петиція “Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців” була розміщена на сайті президента 18 травня 2022 року і менш як за місяць набрала понад 27 тисяч голосів.

Однак навіть попри значну підтримку вимоги скасувати обмеження виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, президент не підтримав цієї ініціативи.

Володимир Зеленський подякував всім, хто підписав петицію та наголосив, що згідно зі ст. 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України.

Також він додав, що ст. 33 Конституції України закріплює право кожного українця на вільний виїзд за кордон, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Зокрема право вільного виїзду може обмежуватись ст. 64 Конституції України, тобто у зв’язку запровадження воєнного чи надзвичайного стану з зазначенням строку цих обмежень.

Президент також нагадав, що 24 лютого 2022 року підписав указ “Про введення воєнного стану в Україні”, тому зараз виїзд за межі держави зараз обмежений.

“Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану”, – наголосив президент України.

Стосовно іншої вимоги петиції, щодо запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців, то, заявив Зеленський, відповідно до закону цим питанням займається Кабінет Міністрів України.

“Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – відповів Зеленський.