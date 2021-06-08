«Для виконання завдань»: в ДБР пояснили закупівлю паяльних станцій

Про це йдеться у відповіді Бюро на запит #Букв.

Зокрема, в ДБР зазначили, що 1 червня відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” оголошено спрощену закупівлю інструментів для паяння м’яким і твердим припоєм (паяльних станцій). На це планують витратити 9 тисяч гривень.

Крім того, в ДБР відповіли, з якою метою вирішити закупити такі інструменти.

“Зазначену закупівлю оголошено відповідно до кошторису центрального апарату Державного бюро розслідувань на 2021 рік для виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань”, – йдеться у відповіді на запит.

Додамо, що, у статті 5 Закону України про “Держане бюро розслідувань” йдеться про те, що Бюро вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:

злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про державну службу”, особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;

злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю інструментів для паяння м’яким і твердим припоєм (паяльних станцій).