Про це повідомляють на сайті Європейського парламенту.
Зазначається, що метою візиту є вивчення ситуації на місцях, демонстрація солідарності Європарламенту з народом України та протидія Росії у разі подальшої ескалації кризи.
“Цей візит є частиною масштабних дипломатичних зусиль щодо деескалації ситуації та уникнення катастрофічних наслідків можливої війни в Україні”, – йдеться у заяві.
Окрім цього, під час перебування в Україні делегація Європарламенту проведе зустріч з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Також євродепутати вже подали запит на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та віце-прем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.
Також заплановано перемовини з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим і членами комітетів ВР із закордонних справ, з питань євроінтеграції України та з питань безпеки та оборони.
- Нагадаємо, що головою Європейського парламенту стала противниця абортів Роберта Мецола.
- Також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, як діятиме Європа у разі масштабного військового вторгнення Росії в Україну.