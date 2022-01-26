З 30 січня до 2 лютого в Україні перебуватиме делегація Європейського парламенту з Комітету із закордонних справ та Підкомітету з безпеки та оборони. До її складу увійдуть 8 євродепутатів на чолі з Девідом Макаллістером та Наталі Луазо.

Про це повідомляють на сайті Європейського парламенту.

Зазначається, що метою візиту є вивчення ситуації на місцях, демонстрація солідарності Європарламенту з народом України та протидія Росії у разі подальшої ескалації кризи.

“Цей візит є частиною масштабних дипломатичних зусиль щодо деескалації ситуації та уникнення катастрофічних наслідків можливої війни в Україні”, – йдеться у заяві.

Окрім цього, під час перебування в Україні делегація Європарламенту проведе зустріч з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Також євродепутати вже подали запит на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та віце-прем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Також заплановано перемовини з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим і членами комітетів ВР із закордонних справ, з питань євроінтеграції України та з питань безпеки та оборони.