Сьогодні мальтійська політикиня-консерваторка Роберта Мецола очолила Європейський парламент. Вона завжди говорила, що вважає Європейський союз не бюрократичним інститутом, а місцем підтримки європейських цінностей. Проте, не всі в Європарламенті задоволені її обранням через її позицію стосовно права жінок на аборти.

Про це інформує німецьке видання DW.

Роберта Мецола стала головою Європарламенту 18 січня — у свій день народження. Сьогодні політикині виповнилось 43 роки. Її обрання не стало несподіванкою.

Річ у тім, що три найбільші групи Європейського парламенту — консервативна Європейська народна партія (ЄНП), соціалісти та демократи, а також ліберальна група Renew – погодили, що в період проміжного терміну головою Європарламенту стане саме представник консерваторів.

Роберта Мецола є членкинею Націоналістичної партії Мальти, яка входить до групи ЄНП, тому те, що саме вона стане кандидаткою на пост голови Європарламенту було очевидним. Політикиню поважають у всіх партійних лініях Європейського парламенту. Тут вона відома як та, хто “будує мости”.

Відомо, що у 2013 році Роберта Мецола двічі не змогла бути обраною до Європарламенту. Коли їй нарешті вдалось стати членкинею Європарламенту, вона почала стрімко йти вперед.

Вже у 2020 році Мецола стала першою віцепрезиденткою Європарламенту. Ставши членкинею Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, політикиня займалась захистом права на притулок у Євросоюзі.

Тепер же вона стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент. Раніше цю посаду займали француженки Сімон Вейль та Ніколь Фонтен.

“Для нас кризи та розколи вже стали звичкою. Проте зростання популярності Роберти довело, що політику все ще можна вести на основі консенсусу”, – заявив колега Мецоли по партії та член Європарламенту Девід Каса.

Колега Девіда Каси, консерватор із Греції Стеліос Кімпуропулос також доволі позитивно відгукується про Роберту Мецолу, прогнозуючи, що вона може стати “обличчям екстравертного та сильного Європарламенту”.

Однак, є і ті, хто сильно критикує Роберту Мецолу. Чи не найбільше політикині дістається через її позицію щодо абортів. Вона завжди голосувала проти резолюцій в Європарламенті, які просили дозвіл на легалізацію абортів. Саме тому багато хто з членів парламенту — особливо “зелені” та “ліві” – не були раді дізнатись, що Мецола стала основною кандидаткою на пост голови Європарламенту.

Позицію Мецоли у цьому питанні зрозуміти не важко. Мальта, звідки вона родом — острівна держава, найменший член ЄС. Тут завжди діяли найсуворіші закони щодо абортів.

“Це не може бути виправданням. Це жахливий знак для жінок, які борються за свої права по всій Європі”, – вважає депутатка Європарламенту від Франції Манон Обрі.

При цьому, Обрі визнає Роберту Мецолу частиною прогресивного крила, адже вона підтримує права ЛГБТ. Враховуючи ці два фактори, Мано Обрі назвала позицію Мецоли щодо абортів “парадоксальною”.

“Всупереч всьому, ми будемо шукати шляхи співпраці з Робертою Мецолою. Але я сподіваюсь, що вона буде представляти інтереси всього Євросоюзу, а не тільки Мальти. Тому що більшість законодавців у Страсбурзі підтримують права жінок на аборт”, – підсумувала Обрі.

На захист Мецоли знову став її колега Девід Каса. Він вважає, що позиція нової голови Європарламенту щодо абортів не має вважатись проблемою.

“Як мальтійська політикиня Роберта Мецола повинна поважати цінності своєї країни. А більшість громадян Мальти критично налаштовані проти абортів”, – додав Каса.

Що стосується самої Роберти Мецоли, вона заявила, що буде боротись за права феміністок і особисто не має ніяких проблем з абортами.