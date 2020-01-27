Голова комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що для притягнення до відповідальності екс-голови ГБР Романа Труби недостатньо доказів.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Питання в тому, чи був у його розмовах складу злочину. Ми знаємо, що внесена інформація в ЕРДР з даного питання, але вважаю, що одних розмов в цій ситуації недостатньо. Потрібен цілий набір доказів, які підтвердять, по-перше, істинність цих плівок”, – говорить Монастирський.

В той же час голова профільного комітету поки не знає, хто міг зробити записи в кабінеті екс-голови ДБР.

“Я вважаю, що це великий прокол в плані безпеки. Тому що це, в першу чергу, велика загроза для всіх нас. Ми все ще перебуваємо в стані війни з РФ, а у нас відбуваються так і”зливи” інформації в інтересах, грубо кажучи , сусідніх кабінетів”, – додав він.

Також, на думку Монастирського, для підтримки уваги до справи аудіозаписів розмов Романа Труби є “дуже серйозний інтересант”.

“Я маю на увазі цілу політичну групу, яка буде тримати цю справу на поверхні постійно”, – пояснив він.