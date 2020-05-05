У Міністерстві освіти й науки анонсували спеціальні уроки про коронавірус для учнів 6-10 класів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти.

“Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО “Смарт освіта” за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19. Методичні рекомендації для вчителів і навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті “Нової української школи” сьогодні”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що урок знайомитиме школярів з можливими шляхами передачі інфекції, а також надаватиме певні практичні поради, як уберегти себе від коронавірусу під час пандемії.

“В цілому розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8-х і 9-10-х класів. Вони створені з можливістю проведення через відеозв’язок, або без нього — в умовах обмеженого доступу до інтернету, або гаджетів”, – повідомляють в Міносвіти.

При цьому всі уроки містять методичні рекомендації для вчителів біології, а також матеріали для учнів, серед яких ілюстрації, інтерактивні вправи, відео та тести.