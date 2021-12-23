Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та країнах ЄС.

Про це міністр повідомив у Twitter.

“Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС. Головна тема — безпекова ситуація”, – написав Д. Кулеба.

Він також зазначив, що дипломати дійшли єдиного висновку щодо ключового принципу. Усі рішення, котрі стосуються безпеки України мають ухвалюватись виключно за участі України, щодо безпеки Європи загалом – відповідно, за участі ЄС.