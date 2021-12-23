Про це міністр повідомив у Twitter.
“Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС. Головна тема — безпекова ситуація”, – написав Д. Кулеба.
Він також зазначив, що дипломати дійшли єдиного висновку щодо ключового принципу. Усі рішення, котрі стосуються безпеки України мають ухвалюватись виключно за участі України, щодо безпеки Європи загалом – відповідно, за участі ЄС.
- Нагадаємо, у квітні Дмитро Кулеба також провів телефонну розмову віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем. Тоді обговорювали порушення бойовиками режиму тиші. Жозеп Боррель запевнив у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.
- Також Жозеп Боррель повідомив про те, що РФ продовжує використовувати енергетичні ресурси як інструмент політичного впливу на ЄС. Це відбувається на тлі нарощування російських військ на українському кордоні у поєднанні з ескалацією загроз і підривними діями, спрямованими проти України.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко пояснив чому Кремль заморожує свої відносини з Європою. Він зазначив, що будь-які демократичні процеси в Росії становлять загрозу для Володимира Путіна та його влади.