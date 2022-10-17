Згідно з військовою доктриною, ніхто не намагається захищати позицію, стоячи на ній — надійний захист має бути встановлений далеко попереду точок або ліній, які потрібно утримувати. Річка Дніпро має бути не першою, а останньою лінією оборони України.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Конкурентні переправи через Дніпро дуже складні, але їх можна полегшити, якщо нападник зможе підготуватися безпосередньо до річки, зокрема встановивши захищені артилерійські позиції, попереднє розміщення мостового обладнання, накопичення необхідних припасів і загалом створення всієї інфраструктури, необхідної для переходу через широку річку, поки захисники відбиваються.

Річка є найнадійнішою як перешкода під час – росіяни повинні спочатку просунутися до неї, а потім підготуватися до її переходу, поки українські захисники протидіятимуть їхнім зусиллям.

Тому, на переконання експертів Інституту вивчення війни, Україна повинна бути в змозі створити й утримати позиції на східному березі річки. Однак ці позиції не можуть бути у вузькій смузі вздовж річки. Вони мають бути достатньо далеко від річки, щоб узгоджена атака росіян не могла легко відкинути їх назад до самої річки — це потенційно згубна позиція для захисника. Вони також мають бути достатньо далеко на схід від берега, щоб утримати росіян від артилерійської зони (близько 25 кілометрів) західного берега з метою запобігти бомбардуванню росіянами українських захисників на цьому березі з самого початку нового вторгнення.

Лінія зіткнення 2014 року на північ від Криму була близькою до межі, на якій російським силам можна дозволити утримувати позиції на півдні, не ставлячи під загрозу українську оборону Дніпра та те, що лежить за ним.