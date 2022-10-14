За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані західних військових, ймовірно уже наступного тижня українським воїнам вдасться звільнити Херсон від російських окупантів.

Про це повідомляє Financial Times.

Останніми тижнями українські війська вийшли на південну лінію фронту, відвойовуючи частину Херсонщини, регіону, який росіяни окупували з березня і який нещодавно незаконно анексували.

У виданні зауважили, що окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо напередодні звернувся до російського керівництва з проханням евакуювати жителів Херсона, тим сами сигналізуючи про те, що ЗСУ можуть наближатись до міста.

“Звертаюся до керівництва (Росії – ред.). Я хотів би попросити вас допомогти в організації евакуації”, – сказав він, наголосивши, що рекомендує евакуацію в першу чергу людям, які живуть на західному березі річки Дніпро, де Україна зміцнює позиції, хоча пропозиція евакуюватись стосується всіх мешканців.

Сальдо додав, що “Росія своїх не кидає”, таким чином перекладаючи відповідальність на Москву, адже саме цю фразу російська пропаганда використовує під час повномасштабного вторгнення.

Водночас після звернення Сальдо інше звернення записав ще один колаборант Кирило Стремоусов, який категорично заперечив, що мешканцям Херсона потрібно евакуюватись.

ЗСУ прорвали ліню оборони окупантів на Херсонщині ще на початку місяця. Тоді у міноборони РФ визнали, що це просування ЗСУ стало найбільшим на півдні з початку повномасштабної війни.

Південне оперативне командування Збройних сил України 13 жовтня повідомило, що звільнило від російського контролю ще п’ять населених пунктів у Херсонській області та знищило російський командно-диспетчерський пункт і дві буксирувані гаубиці.

За оцінками західних військових, Україна може звільнити Херсон до Дніпра вже наступного тижня.

Сальдо сказав, що евакуація спрямована на захист людей від обстрілів, і додав, що основна увага приділяється сім’ям з дітьми, які поїдуть “відпочивати та вчитися”.

Він перерахував регіони, куди можна переселити жителів, зокрема Кримський півострів, який Росія окупувала та анексувала в 2014 році, і південні регіони Росії, такі як Ростов і Краснодар.

Минулого тижня Сальдо заявив, що Крим погодився взяти “на відпочинок” цієї осені 5000 дітей з Херсонщини. За його словами, Краснодар і Ставрополь пропонували взяти по 10 000 батьків і дітей.

Заклик про допомогу в евакуації сімей свідчить про те, що Росія “готується до вирішальної битви” за Херсон, написав у Telegram Станіслав Бєлковський, колишній кремлівський експерт, який став критиком Путіна.

“Судячи з усього, Кремль і військове командування не переоцінюють шанси зберегти російський контроль над цим анексованим регіоном”, – написав Бєлковський.