Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, ніч в Нікопольському районі минула вкрай напружено: 10 годин повітряної тривоги.
Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Зазначено, що в Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

“Минулося без постраждалих, території обстрілів ще обстежуються. Щодо інших районів області – ніч без обстрілів”, – запевняє Лукашук.