В ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська майже два десятки раз обстріляли з ворожої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, ніч в Нікопольському районі минула вкрай напружено: 10 годин повітряної тривоги.

Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам.

Зазначено, що в Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди.

В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.

“Минулося без постраждалих, території обстрілів ще обстежуються. Щодо інших районів області – ніч без обстрілів”, – запевняє Лукашук.