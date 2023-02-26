Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, ніч в Нікопольському районі минула вкрай напружено: 10 годин повітряної тривоги.
Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам.
Зазначено, що в Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди.
В Нікополі рятувальники загасили пожежу у житловому будинку, що сталася внаслідок атаки окупантів. Понівечено також дві п’ятиповерхівки і три приватні будинки, ресторан, газогін, лінії електропередач.
“Минулося без постраждалих, території обстрілів ще обстежуються. Щодо інших районів області – ніч без обстрілів”, – запевняє Лукашук.
- Вдень 25 лютого російські війська завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області. Ворог пошкодив лінію електропередач, а також вдарив по околицях одного з сіл.
- 25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 384 особи, ще 3 090 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.