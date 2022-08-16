В ніч на 16 серпня у Дніпропетровській області під "Градами" та "Ураганами" опинилися два райони області — Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві особи.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, криворізький район ворог обстріляв з “Ураганів”, поціливши по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені двоє жінок — 20 та 84 років. Також у селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Водночас Нікопольський район російська армія атакувала двічі за ніч: “По мирній території 40 прильотів з “Градів” та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, люди не постраждали”, — написав Резніченко.

У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Зокрема, обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Зазначається, що перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. Зараз на місці працюють аварійні бригади.