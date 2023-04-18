Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, ворог знову завдав удару по Нікопольському району. Там протягом дня окупанти били по Червоногригорівській громаді.
Внаслідок обстрілу, як написав Лукашук, знищені та пошкоджені сонячні панелі. Також руйнувань зазнало приватне підприємство, шість житлових будинків, господарча споруда, автомобіль та парники.
Наразі рятувальники обстежують територію: “На щастя, травмованих або загиблих немає”, — йдеться в повідомленні.
- В Україні триває 419-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували вже понад 183 тисяч російських армійців, з них 470 – лише за минулу добу.
- Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено приватні житлові будинки та господарчу споруду.