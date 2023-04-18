Сьогодні, 18 квітня російські війська атакували території Нікопольського району Дніпропетровської області. Там вони пошкодили приватне підприємство та житлові будинки.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, ворог знову завдав удару по Нікопольському району. Там протягом дня окупанти били по Червоногригорівській громаді.

Внаслідок обстрілу, як написав Лукашук, знищені та пошкоджені сонячні панелі. Також руйнувань зазнало приватне підприємство, шість житлових будинків, господарча споруда, автомобіль та парники.

Наразі рятувальники обстежують територію: “На щастя, травмованих або загиблих немає”, — йдеться в повідомленні.