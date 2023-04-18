Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено приватні житлові будинки та господарчу споруду.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, у Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

Також Синєгубов відзначив, щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району. Через обстріли з РСЗВ с. Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду.

Крім того, голова Харківської ОДА додав, що від обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

“В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети”, – запевнив Синєгубов.