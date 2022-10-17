Національний банк України перерахував на потреби військових 20,8 млрд грн, лише за минулий тиждень на спецрахунок надійшло майже 125 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, станом на 17 жовтня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ, становить понад 667 млн грн. За минулий тиждень на спецрахунок надійшло майже 125 млн грн.

Загалом НБУ вже перерахував на потреби військових майже 20,8 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14 401 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – всього понад 2,7 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунка на нього перерахували понад 21,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 7,4 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

У пресслужбі НБУ нагадали, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.