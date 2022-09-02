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Дніпропетровщина: росіяни завдали ударів по Криворізькому та Синельниківському районах

Сьогодні, 2 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області. 

Субота, 3 вересня 2022, 00:12
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, під пострілами ворога опинилось село Велика Костромка. Там пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач. Водночас потерпілих серед мирного населення немає.

У Великомихайлівській громаді через обстріли сталася пожежа у лісі. Внаслідок чого вигоріло 4 гектари території. На місці виявлено 30 вирв та уламки боєприпасу. Нині займання ліквідоване, люди не постраждали.

Обстрілів в інших районах області сьогодні не зафіксовано. Ситуація на кордонах регіону — під повним контролем Збройних сил України.

Лукашук також подякував за сумлінну роботу працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, які протягом тижня здійснили 28 виїздів та знищили 105 боєприпасів.

Теги: війна, Дніпропетровська область, дніпропетровщина, обстріли, російська агресія, російсько-українська війна

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