Про це йдеться в повідомленнях голів Дніпропетровської та Сумської ОВА у Telegram.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра: “Пошукова операція завершена”, — додав він.
Він додав, що цієї ночі російський “Іскандер” убив у місті трьох людей, а п’ятьох поранив.
Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав, що протягом 30 вересня ворог двічі обстрілював територію Великописарівської громади: “Бив з “Градів” і мінометів. Усього 12 прильотів”, — йдеться в повідомленні.
Втім, на щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.
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