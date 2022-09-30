Російські військові продовжують завдавати ударів по території України. Сьогодні, 30 вересня обстрілів зазнали Дніпропетровська та Сумська області.

Про це йдеться в повідомленнях голів Дніпропетровської та Сумської ОВА у Telegram.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра: “Пошукова операція завершена”, — додав він.

Він додав, що цієї ночі російський “Іскандер” убив у місті трьох людей, а п’ятьох поранив.

Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав, що протягом 30 вересня ворог двічі обстрілював територію Великописарівської громади: “Бив з “Градів” і мінометів. Усього 12 прильотів”, — йдеться в повідомленні.

Втім, на щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.