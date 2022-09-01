Сьогодні, 1 вересня, російські військові обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської обаласті. Внаслідок чого є руйнації та постраждалий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, Нікопольський район російські війська атакували чотири рази — стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські “Градами”.

У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина — 70-річний чоловік. Зараз він у лікарні у важкому стані. Також у селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили й лінію електропередач. Водночас у Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

По Мирівській та Марганецькій громадах “гатила” ворожа важка артилерія. Є руйнації, однак люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. Резніченко додав, що 3 000 сімей залишилися без світла, половину з них електрики уже під’єднали.

У Криворізькому районі росіяни вкотре вдарили по Зеленодольській громаді: “Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені”, — додав голова ОВА.