Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, Нікопольський район російські війська атакували чотири рази — стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські “Градами”.
У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина — 70-річний чоловік. Зараз він у лікарні у важкому стані. Також у селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили й лінію електропередач. Водночас у Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.
По Мирівській та Марганецькій громадах “гатила” ворожа важка артилерія. Є руйнації, однак люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. Резніченко додав, що 3 000 сімей залишилися без світла, половину з них електрики уже під’єднали.
У Криворізькому районі росіяни вкотре вдарили по Зеленодольській громаді: “Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені”, — додав голова ОВА.
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