Вночі російські загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у ніч на 20 серпня було чотири обстріли Дніпропетровської області. Російські армійці завдали ударів з різної зброї по двох районах області. Нікопольський район загарбники обстріляли зі ствольної артилерії.

“У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії”, – зазначив Валентин Резніченко.

Також він додав, що у місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі та лінії електропередач. Без електроенергії залишилося близько 300 людей. Проте загиблих та поранених немає.

Натомість по Марганецькій громаді окупанти вдарили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню “Град”. Постраждалих та руйнувань немає.

Окрім того, по Криворізькому району росіяни поцілили реактивними системами залпового вогню “Ураган”. У Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди залишилися неушкодженими.