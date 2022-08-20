Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, у ніч на 20 серпня було чотири обстріли Дніпропетровської області. Російські армійці завдали ударів з різної зброї по двох районах області. Нікопольський район загарбники обстріляли зі ствольної артилерії.
“У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії”, – зазначив Валентин Резніченко.
Також він додав, що у місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі та лінії електропередач. Без електроенергії залишилося близько 300 людей. Проте загиблих та поранених немає.
Натомість по Марганецькій громаді окупанти вдарили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню “Град”. Постраждалих та руйнувань немає.
Окрім того, по Криворізькому району росіяни поцілили реактивними системами залпового вогню “Ураган”. У Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди залишилися неушкодженими.
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