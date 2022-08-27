Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, у Нікопольському районі під обстріли потрапили три громади, проте минулося без загиблих та постраждалих.
У саме місто Нікополь прилетіло 7 снарядів з важкої артилерії, внаслідок чого понівечені близько десяти приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 тисяч родин. Частину уже під’єднали до електромережі, аварійні бригади продовжують роботу.
Окрім того, на Марганецьку та Червоногригорівську громади загарбники скерували понад 20 снарядів з реактивних систем залпового вогню “Град” та важкої артилерії, є пошкодження житла.
Натомість Криворізький район російські армійці обстрілювали з “Ураганів” та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству в Зеленодольській громаді. Є руйнування, проте минулося без постраждалих.
- Станом на початок 185-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Дементіївки, Григорівки, Соледара, Зайцевого, Майорська, Невельського, Пречистівки.
- На російських військових складах поблизу тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи. Причина — сили опору ліквідують усе російське.
- На окупованих територіях Луганської області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам за те, щоб вони віддавали дітей до школи.