Російські загарбники всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, зокрема сім ударів завдали по Нікопольському району та три удари по Криворізькому.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, у Нікопольському районі під обстріли потрапили три громади, проте минулося без загиблих та постраждалих.

У саме місто Нікополь прилетіло 7 снарядів з важкої артилерії, внаслідок чого понівечені близько десяти приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 тисяч родин. Частину уже під’єднали до електромережі, аварійні бригади продовжують роботу.

Окрім того, на Марганецьку та Червоногригорівську громади загарбники скерували понад 20 снарядів з реактивних систем залпового вогню “Град” та важкої артилерії, є пошкодження житла.

Натомість Криворізький район російські армійці обстрілювали з “Ураганів” та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству в Зеленодольській громаді. Є руйнування, проте минулося без постраждалих.