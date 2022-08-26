Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За його словами, на ворожих складах на території Новобогданівської об’єднаної територіальної громади Мелітопольського району спостерігається чергова “бавовна”.
Зазначається, що місцеві мешканці громади чули декілька вибухів, а “наразі спостерігається задимлення”: “Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів”, — написав Федоров.
Раніше міський голова Мелітополя зазначав, що український спротив активно протистоїть росіянам на окупованих територіях. Наприклад, 17 серпня пролунав вибух біля так званої “комендатури” у Мелітополі. Також, за попередніми даними, вибухнув склад боєприпасів військових РФ в Кирилівці.
- 16 серпня у Мелітополі пролунали два вибухи в районі підстанції. Причина — сили опору ліквідують усе російське.
- Також мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованому місті. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.