Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Нікопольщину знову обстрілювали…Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії”, — йдеться в повідомленні.
За словами Резніченка, під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію “прилетіли” з десяток ворожих снарядів, додав голова ОВА.
Втім, люди не постраждали. У місті пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. Як зазначив Резніченка, масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, нездатність російської оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєзапасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.
- У Соледарі, місті соляних шахт на сході України, все ще точаться бої, попри заяви Росії про встановлення контролю над регіоном. У прагненні отримати бодай якийсь успіх на Донбасі, російські війська намагаються показати своєму президенту Путіну, що вони справляються, після низки поразок на полі бою з минулого літа.