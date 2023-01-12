У ніч 12 січня російські військові завдали удару з важкої артилерії по Марганцю Дніпропетровської області. Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Нікопольщину знову обстрілювали…Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії”, — йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію “прилетіли” з десяток ворожих снарядів, додав голова ОВА.

Втім, люди не постраждали. У місті пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. Як зазначив Резніченка, масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій.