У Соледарі, місті соляних шахт на сході України, все ще точаться бої, попри заяви Росії про встановлення контролю над регіоном. У прагненні отримати бодай якийсь успіх на Донбасі, російські війська намагаються показати своєму президенту Путіну, що вони справляються, після низки поразок на полі бою з минулого літа.

Про це повідомляє CNN.

Значення Соледара у військовому плані мінімальне. Однак у разі його захоплення це дозволить російським військам, особливо групі найманців “Вагнера”, зосередити свою увагу на сусідньому Бахмуті, який є мішенню з літа минулого року.

Місто Соледар на Донеччині є ціллю для російських військ з травня минулого року. З довоєнним населенням близько 10 000, він сам по собі не має стратегічної цінності. Проте, оскільки Москва місяцями намагалася атакувати Бахмут зі сходу, гіпотетичне захоплення Соледара, дозволило б принаймні підійти до міста з іншого шляху.

Російським збройним силам не було чого святкувати з початку липня, і вони були змушені відступати як у Харкові на півночі, так і в Херсоні на півдні України.

Так, захоплення Соледара, попри його нині зруйнований стан, було б рідкісним успіхом, зазначають аналітики CNN. Але це було б швидше символічно, ніж змістовно. Інститут вивчення війни заявив, що контроль над Соледаром “не обов’язково дозволить російським силам здійснювати контроль над критично важливими українськими наземними шляхами зв’язку з Бахмутом”.

“Навіть беручи за чисту монету найщиріші заяви Росії, захоплення Соледара не означає негайного оточення Бахмута”, – додали в ISW.

Проте, наголошують у CNN, Соледар має величезне значення для однієї людини: олігарха, соратника Путіна та лідера групи найманців ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Його бойовики, багато з яких були колишніми в’язнями, зазнали значних втрат під час наземних атак на полі бою з окопами та брудом, що нагадує Першу світову війну. Після кількох місяців, протягом яких міністерство оборони Росії лише відступало, Пригожин прагне показати, що його люди справляються.

Підтекстом Соледара є боротьба за вплив і ресурси між Пригожиним і його ворогами в міністерстві оборони РФ, яка посилюється, оскільки російський олігарх продовжує висміювати те, що він називає “корумпованою і некомпетентною військовою ієрархією”.