Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, нашим захисникам з ПвК “Схід” вдалося збити 7 ракет.
Внаслідок ракетної атаки по Павлоградському району, що на Дніпропетровщині, є постраждалі. Відтак, за попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження довелося ушпиталити.
У самому Павлограді понівечено промислове підприємство, 19 багатоквартирних і 25 приватних будинків, 3 школи і стільки ж дитсадків, півдесятка магазинів. Також сталися пожежі. В інших громадах теж є пошкоджені будівлі: у Вербківській ТГ близько 40 будинків, ще 2 – в Юріївській ТГ, в Межиріцькій ТГ понівечено школу.
Додамо, що 1 травня 2023 року близько 2:30 російські армійці атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Росіяни черговий раз атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. Зазначено, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15.
Крім того, минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Також завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
- Триває чотириста тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.