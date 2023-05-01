Сьогодні, 1 травня, росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу медичних працівників звернулося 25 осіб, із них троє – діти.

Про це написав голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, нашим захисникам з ПвК “Схід” вдалося збити 7 ракет.

Внаслідок ракетної атаки по Павлоградському району, що на Дніпропетровщині, є постраждалі. Відтак, за попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження довелося ушпиталити.

У самому Павлограді понівечено промислове підприємство, 19 багатоквартирних і 25 приватних будинків, 3 школи і стільки ж дитсадків, півдесятка магазинів. Також сталися пожежі. В інших громадах теж є пошкоджені будівлі: у Вербківській ТГ близько 40 будинків, ще 2 – в Юріївській ТГ, в Межиріцькій ТГ понівечено школу.

Додамо, що 1 травня 2023 року близько 2:30 російські армійці атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Росіяни черговий раз атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. Зазначено, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15.

Крім того, минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Також завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.