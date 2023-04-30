Триває чотириста тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни не відмовляються від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Завдають ударів, здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. РФ і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. Також, протягом доби, завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території РБ і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів.

У пресслужбі зауважили, що місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Водночас офіційна мета приїзду — обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська.

Безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване “МДБ” наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.