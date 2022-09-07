Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, ворог тримав під прицілом Нікопольський район: “Накривав його з “Градів”, мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді”, написав Резніченко.
Однак минулося без загиблих та поранених. Наразі з’ясовуються масштаби руйнацій.
Також уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Голова ОВА наголосив, що боролися з полум’ям понад 16 годин.
Водночас в інших районах області ніч була спокійною.
- Станом на початок 196-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни українські захисники, ймовірно, пішли у контратаку поблизу Балаклії (Харківська область) та відкинули росіян з раніше зайнятих ними позицій.