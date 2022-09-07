7 вересня ніч у Дніпропетровській області минула з тривогою та двома обстрілами. Цього разу ворог поцілив по Нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ворог тримав під прицілом Нікопольський район: “Накривав його з “Градів”, мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді”, написав Резніченко.

Однак минулося без загиблих та поранених. Наразі з’ясовуються масштаби руйнацій.

Також уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Голова ОВА наголосив, що боролися з полум’ям понад 16 годин.

Водночас в інших районах області ніч була спокійною.