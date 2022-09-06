Сьогодні, вранці 6 вересня російські військові завдали удару по Кривому Рогу. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили у нафтобазу. Втім, пожежу вдалося локалізувати.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

Зранку він сповістив про влучання- за 20 хвилин після того, як написав, що ніч у місті минула без російських атак: “Кривий Ріг! У нас все рівно”, — написав Вілкул.

Близько 10-ї ранку голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що сьогоднішного удару окупантів по Кривому Рогу завдано по місцевій нафтобазі. Після прильоту виникла масштабна пожежа.

О 15-ій годині Вілкул сповістив, що жертв внаслідок влучання немає.