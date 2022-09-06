Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.
Зранку він сповістив про влучання- за 20 хвилин після того, як написав, що ніч у місті минула без російських атак: “Кривий Ріг! У нас все рівно”, — написав Вілкул.
Близько 10-ї ранку голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що сьогоднішного удару окупантів по Кривому Рогу завдано по місцевій нафтобазі. Після прильоту виникла масштабна пожежа.
О 15-ій годині Вілкул сповістив, що жертв внаслідок влучання немає.
- Цієї ночі російські окупанти укотре обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікополь.
- В ніч на 6 вересня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова. Після влучання під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
- Вранці 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Під вогнем росіян опинився Київський район міста.