Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час брифінгу.
Постанова про виділення коштів багатодітним сім’ям ініційована президентом Володимиром Зеленським.
“Зрозуміло, що таким сім’ям готувати дітей до першого дзвоника 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до початку навчального року, уряд готовий виділити по 2 тисячі гривень на дитину”, – заявив Никифоров.
Ці кошти перерахують приблизно 150 тисячам отримувачів. На це передбачено близько 300 млн гривень. Наразі постанова проходить останні погодження та має незабаром з’явитись.
У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.
З 1 січня 2022 року відбудеться підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №1359-IX про надання породіллям державної допомоги “пакунок малюка”.