Кабінет міністрів готує постанову про виділення малозабезпеченим багатодітним сім'ям по 2 тисячі гривень на кожну дитину.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час брифінгу.

Постанова про виділення коштів багатодітним сім’ям ініційована президентом Володимиром Зеленським.

“Зрозуміло, що таким сім’ям готувати дітей до першого дзвоника 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до початку навчального року, уряд готовий виділити по 2 тисячі гривень на дитину”, – заявив Никифоров.

Ці кошти перерахують приблизно 150 тисячам отримувачів. На це передбачено близько 300 млн гривень. Наразі постанова проходить останні погодження та має незабаром з’явитись.

У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

З 1 січня 2022 року відбудеться підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.