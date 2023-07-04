СБУ затримала зрадника, який “готував” ракетний удар РФ по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.

Повідомляє Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ РФ у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку російських окупантів на оборонні заводи та будівлі управління СБУ в Миколаївській області.

Підтверджено, що агент збирав точні координати цих об’єктів і пропонував атакувати їх російськими ракетами “Кинджал”.

Згідно з розслідуванням, злочинець виявився місцевим мешканцем. Його помітив російський агресор через антиукраїнські коментарі в прокремлівських Телеграм-каналах та заклики нанести ракетний удар на військові об’єкти Миколаєва.

Він зібрав дані про розташування та рух інших підрозділів Збройних сил у районах прифронтової зони на півдні країни. А також передавав агресору геолокацію цивільних об’єктів інфраструктури.

У разі успішного виконання завдань російська спецслужба обіцяла грошову виплату, яку зловмисник мав отримати на свою банківську картку.

Однак контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани, своєчасно розкрили зловмисника, задокументували злочинні дії та затримали його. В українського агента було вилучено пристрій з доказами його листування з ФСБ РФ.



Передавав ворогу дані про військові та цивільні об’єкти – викрито жителя Миколаєва // 2 фото

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 2 статті 15, частина 5 статті 27, частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 (закінчений замах на сприяння порушенню законів та звичаїв війни).

Зраднику було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.