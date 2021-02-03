Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за незаконне виселення з житла.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4333 проголосували 330 нардепів.

Документом пропонується внести зміни до статті 162 (“Порушення недоторканності житла”) Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за незаконне виселення з житла.

У чинній редакції статті 162 КК за це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді: штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 грн) або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або тюремного терміну до 5 років.

Законопроєктом № 4333 пропонується ввести покарання за незаконне виселення з житла у вигляді штрафу від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 – 255 000 грн); або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

За дії з незаконного виселення з житла, вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, або із застосуванням насильства (із погрозою його застосування) передбачені штрафи від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 000 – 425 000) або позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.