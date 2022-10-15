Фото: t.me/modmilby

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Білорусі.

У відомстві опублікували фото та відео з прибуттям російських військових та наголосили, що їх “привітно з хлібом та сіллю”.

Фото: t.me/modmilby

Фото: t.me/modmilby

У міноборони РБ нагадали, що створення регіонального угрупування військ ухвалено та реалізується “виключно в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Союзної держави” на території Білорусі.

Фото: t.me/modmilby

Створення регіонального угрупування військ РФ та РБ, за повідомлення відомства, продиктовано “безперервною активністю у прикордонних районах”.