На територію Білорусі почали прибувати ешелони російських військових зі складу "регіонального угруповання" військ: їх "зустріли із хлібом та сіллю".

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Білорусі.

У відомстві опублікували фото та відео з прибуттям російських військових та наголосили, що їх “привітно з хлібом та сіллю”.

У міноборони РБ нагадали, що створення регіонального угрупування військ ухвалено та реалізується “виключно в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Союзної держави” на території Білорусі.

Створення регіонального угрупування військ РФ та РБ, за повідомлення відомства, продиктовано “безперервною активністю у прикордонних районах”.