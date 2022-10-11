За дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з 11 жовтня проводиться перевірка Збройних сил Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

У повідомленні зазначається, що з 11 жовтня Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь відповідно до доручення президента проводить перевірку Збройних сил Білорусі.

За даними Міноборони, перевірка має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення.

Крім того, під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють приведення в бойову готовність, марш, а також “розгортання у призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань”.

Варто зазначити, що за інформацією української розвідки РФ продовжує перекидати до Білорусі іранські дрони-камікадзе “Shahed-136”, які в російські армії перейменували на “Герань-2”.

Як повідомили у ГУР, станом на 10 жовтня на території Білорусі було завезено 32 дрони, а до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Також Білорусь надає окупаційній армії РФ матеріально-технічні засоби й боєзапаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію “кіровська” в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.