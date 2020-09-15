14 вересня 2020 року до Державного бюджету надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро".

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

“Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з моменту оголошення результатів аукціону, переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства.

Після дотримання усіх процедур, передбачених законодавством, та після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України.

У ФДМУ додали, що з початку року Фондом проведено 1548 аукціонів на загальну суму майже 2 млрд грн.

Як повідомлялося раніше 15 липня, Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро” на приватизаційні торги з початковою ціною в 81 млн гривень.

“Дніпро” — це чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконаний архітектором Ірмою Каракіс.

У торгах взяли участь 29 інвесторів. У підсумку “Дніпро” був проданий за ціною в 13,5 раза більшою за стартову — за 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні 22 копійки. Таку ціну запропонував ТОВ “Смартленд”.