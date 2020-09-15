Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
“Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що починаючи з моменту оголошення результатів аукціону, переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства.
Після дотримання усіх процедур, передбачених законодавством, та після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України.
У ФДМУ додали, що з початку року Фондом проведено 1548 аукціонів на загальну суму майже 2 млрд грн.
Як повідомлялося раніше 15 липня, Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро” на приватизаційні торги з початковою ціною в 81 млн гривень.
“Дніпро” — це чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконаний архітектором Ірмою Каракіс.
У торгах взяли участь 29 інвесторів. У підсумку “Дніпро” був проданий за ціною в 13,5 раза більшою за стартову — за 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні 22 копійки. Таку ціну запропонував ТОВ “Смартленд”.
- Компанія, що виграла торги за готель “Дніпро” за 1,1 млрд грн, раніше була пов’язана з відомим гравцем у покер, партнери якого судяться з Україною через закриття казино у 2009 році.