Про це повідомило МАГАТЕ.

За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, допомога полягатиме у тому, щоб забезпечити захист від радіації. Місія передбачає забезпечення безпеки поводження з відходами та на ядерній безпеці. Для організації в Україні це завдання є першочерговим.

У складі місії будуть експерти агентства з ядерної та фізичної безпеки. До виконання завдання залучать інспекторів з питань гарантій. Також МАГАТЕ працює над тим, щоб погодити організацію місії на Запорізькій АЕС на півдні України.

Наприкінці квітня Рафаель Гроссі очолив місії на ЧАЕС та на Південноукраїнській АЕС. Тоді він підкреслював, що особиста присутність їхніх фахівців допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії. Оскільки в іншому випадку наслідки для довкілля могли бути не тільки для України, а й за її межами.