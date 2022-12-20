До державного бюджету України надійшли перші кошти, отримані за результатами вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів в Україні.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які моніторять ефективність санкцій, з посиланням на лист Державної казначейської служби України.

Мовиться про залишки коштів на рахунках українських дочірніх банків “Сбербанку” і “Веб.РФ” (“Міжнародний резервний банк” та “Промінвестбанк”), націоналізація корпоративних прав та фінансових активів яких відбулося за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.

“Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21085000 “Кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” становить 3 169 094 303,31 гривні”, – розповіли в Казначействі.

У повідомленні зазначається, що перерахунок коштів здійснив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні. Крім того, у Фонді на додатковий запит Trap Aggressor уточнили, що перший перерахований транш до державного бюджету був у гривнях. Незабаром очікується ще один транш коштів, які зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.

“Фонд направив на адресу Державної казначейської служби України додаткове звернення від 06.12.2022 в якому висловив прохання в найкоротший термін повідомити реквізити відповідних рахунків спеціального фонду державного бюджету України для можливості подальшого перерахування коштів зазначених банків в іноземних валютах”, – пояснили у Фонді гарантування вкладів.

У Trap Aggressor зауважили, що це перший успішний кейс щодо вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до державного бюджету.