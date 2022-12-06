До державного бюджету України не надходили кошти від вилучених в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів, зокрема, й від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній "Сбербанку" і "Веб.РФ".

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України на запит аналітиків Trap Aggressor.

“Наказом МФУ № 11 (Міністерство фінансів України – ред.) передбачено код класифікації доходів бюджету 21085000 “Надходження коштів, пов’язаних з виконанням норм Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”. Станом на 10.11.2022 надходження за даним кодом відсутні,” – йдеться у листі Держказначейства.

Зазначимо, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про націоналізацію корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаніях “Сбербанку” і “Веб.РФ” у травні цього року.

У Trap Aggressor наголосили, що конфіскація російського майна під час широкомасштабної війни повинна відбуватися проактивно, а кошти від неї оперативно надсилатися на підтримку ЗСУ. Окрім цього, важливо, щоб уряд систематично звітував про вилучене майно росіян та отримані від його продажу чи управління кошти.

Крім того, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету внаслідок стягнення активів підсанкційних росіян, які розташовані на території України. Йдеться про активи, розташовані на території України.

“Міністерство юстиції України не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету України внаслідок стягнення в дохід держави активів відповідно до пункту 1-1 частини 1 статті 4 Закону України “Про санкції”, – пояснили в Мінʼюсті відмову повідомити, яка сума коштів надійшла до бюджету станом на листопад 2022 року.

Аналогічно в Агентстві з розшуку і менеджменту активів не мають інформації про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України.