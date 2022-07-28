28 липня до Дня Української Державності "Укрпошта" випустила четверту поштову марку “Доброго вечора, ми з України”. Тематику та ескіз марки українці обирали шляхом голосування в застосунку "Дія" та в соцмережах "Укрпошти".

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

На поштовій марці “Доброго вечора, ми з України!” відтворено події, які відбувалися в Миколаївській області та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи Збройним силам України виборювати перемогу.

Марка надрукована накладом 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Крім марок Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

Придбати марку можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, зокрема і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.

Варто зауважити, що один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти “Перший день”10 конвертів та 10 листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнерка-графік та викладачка живопису Анастасія Бондарець.