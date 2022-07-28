Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.
На поштовій марці “Доброго вечора, ми з України!” відтворено події, які відбувалися в Миколаївській області та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи Збройним силам України виборювати перемогу.
Марка надрукована накладом 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.
Крім марок Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.
Придбати марку можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, зокрема і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.
Варто зауважити, що один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти “Перший день”10 конвертів та 10 листівок.
Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнерка-графік та викладачка живопису Анастасія Бондарець.
- Нагадаємо, “Укрпошта” створила ще одну поштову марку, яка називається “Українська мрія”.
- У Львівській ОВА відбулося урочисте спецпогашення поштової марки “Zатонув чи Vтопився”. У назві використали символи, з якими російські загарбники здійснили наступ на територію України.