Сьогодні, 17 червня, у Львівській ОВА відбулося урочисте спецпогашення поштової марки "Zатонув чи Vтопився". У назві використали символи, з якими російські загарбники здійснили наступ на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Марку створили спеціально для подяки міжнародним партнерам та фондам за допомогу, яку вони надають Україні. Саме тому вона матиме обмежений тираж. Проте за потреби, буде розглянуто можливість додаткового тиражування цієї марки.

Дизайн марки був розроблений студенткою третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександрою Кузьменко.

“Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині”, – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Також він додав, що ця марка – це маленький сувенір на згадку про підтримку міжнародних партнерів. Вона показує іронічне ставлення до окупантів.

“Наші благодійники з-за кордону зможуть пересвідчитись у незламності духу українців.Так, в Україні триває повномасштабна війна, але навіть у такі складні часи ми не підкорюємося ворогу”, – розповів керівник Львівської дирекції АТ “Укрпошта” Євген Савчук.

Нагадаємо, що першою погашеною маркою під час повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України стала марка про воєнний корабель.