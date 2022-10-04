До Казахстану з 21 вересня в'їхало більше як 200 тисяч росіян. Більша частина залишила країну, але не повідомляється, куди саме вони перебралися.

Про це повідомило Zakon.kz.

За словами міністра внутрішніх справ республіки Марата Ахметжанова, 147 тисяч росіян вже виїхали. На пунктах пропуску стабільна ситуація, яка перебуває під контролем.

3 жовтня до Казахстану прибули 7 тисяч росіян, а виїхало – близько 11 тисяч осіб. В які країни їдуть громадяни РФ надалі не повідомляється.

З 1 квітня до 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин РФ. З цього числа 117 осіб є етнічними казахами з РФ.

Раніше МВС Казахстану повідомляло, що станом на 27 вересня до країни за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян. Тобто за тиждень до країни в’їхало близько 100 тисяч осіб.