Про це повідомило Zakon.kz.
За словами міністра внутрішніх справ республіки Марата Ахметжанова, 147 тисяч росіян вже виїхали. На пунктах пропуску стабільна ситуація, яка перебуває під контролем.
3 жовтня до Казахстану прибули 7 тисяч росіян, а виїхало – близько 11 тисяч осіб. В які країни їдуть громадяни РФ надалі не повідомляється.
З 1 квітня до 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин РФ. З цього числа 117 осіб є етнічними казахами з РФ.
Раніше МВС Казахстану повідомляло, що станом на 27 вересня до країни за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян. Тобто за тиждень до країни в’їхало близько 100 тисяч осіб.
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