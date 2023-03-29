Станом на сьогодні у Збройних силах України служать 41 тисяча жінок, для них було розроблено експериментальні зразки військової форми, випробовування яких планується завершити до кінця травня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

На спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми.

Відтак, присутніми були запропоновані варіанти конструктивних змін до наявної моделі костюма літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нових зразки літнього однострою.

За результатами зустрічі прийнято рішення виготовити нову партію зразків форми для передачі у підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня.

Окрім того, у відомстві розповіли, що зараз у війську тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями “Forma two” та “Смілива Україна”. А також зазначили, що якщо ці зразки отримають схвальні відгуки військовослужбовиць, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на сьогодні у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч – є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

“Окрім зручної форми, ми також продовжуємо і роботу щодо забезпечення наших захисниць і бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилета для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних сил України. Я сподіваюсь, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати”, – повідомив очільник Міноборони України.