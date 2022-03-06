Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.
В Україну доправили хірургічні набори, набори при травмах, ліки проти хронічних захворювань!а також аптечки для надання допомоги постраждалим. Гуманітарна медична допомога відправиться з Києва до лікарень України, зокрема – і до медустанов на сході.
“Було необхідно зробити це якомога швидше”, – зауважив координатор організації по надзвичайних ситуаціях в Україні Крістофер Стоукс.
Він зазначив, що у цій ситуації організація “бере участь у гонках з часом”, адже невідомо, як довго ще поїзди зможуть їздити до Києва.
“Ми вирішили відправити допомогу потягом, адже це швидше, а вагони потягів мають більшу місткість”, – додав Стоукс.
- Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко закликав підприємців відкрити свої аптеки, бо для багатьох людей існує проблема дефіциту медикаментів.
- Також у Києві збили крилату ракету окупантів. Сили протиповітряної оборони ліквідували її над дитячою лікарнею “Охматдит”.