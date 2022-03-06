До української столиці прибула перша партія медикаментів для надання екстренної медичної допомоги від організації "Лікарі без кордонів".

Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.

В Україну доправили хірургічні набори, набори при травмах, ліки проти хронічних захворювань!а також аптечки для надання допомоги постраждалим. Гуманітарна медична допомога відправиться з Києва до лікарень України, зокрема – і до медустанов на сході.

“Було необхідно зробити це якомога швидше”, – зауважив координатор організації по надзвичайних ситуаціях в Україні Крістофер Стоукс.

Він зазначив, що у цій ситуації організація “бере участь у гонках з часом”, адже невідомо, як довго ще поїзди зможуть їздити до Києва.