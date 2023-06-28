Джерело: канцелярія президента Польщі у Twitter.
“Президент Анджей Дуда перебуває з візитом в Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО”, — йдеться в повідомленні.
Також президент Литви з Зеленським порушать питання денного самміту НАТО, переговори України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.
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