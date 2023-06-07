Джерело: Міністерство внутрішніх справ України.
“За минулу добу було отримано три виклики за лінією 102 щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин у Херсонській області”, – повідомив заступник міністра Леонід Тимченко.
Він наголосив, що рідні зниклих мають звернутися до правоохоронних органів одразу, щойно людина зникла. Не треба чекати для того, аби передати інформацію поліції.
Також він розповів, що станом на 7 червня в України зниклими безвісти вважаються 23 876 осіб. Інформація відображається у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який запрацював в Україні 2 травня.
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