Для розуміння що слід очікувати в найближчих перспективах, #Букви поспілкувалися з екологом Іваном Хом’яком.

Вчений наголосив, що для максимально точної оцінки потенційного впливу підриву Каховської ГЕС на навколишнє середовище, необхідно знати масштаби пошкодження, а поки що робити висновки рано.

“Усе буде залежати від того, наскільки впаде рівень води”, – сказав Іван Хом’як.

У випадку найгіршого сценарію розвитку подій, еколог перелічив деякі з найкатастрофічніших наслідків з можливих:

“Втрата системи охолодження на ЗАЕС, втрата зрошувального землеробства в регіоні включно із Кримом на кілька років, хімічна катастрофа в Армянську з викидами кислотних випарів в атмосферу, оголення донних відкладень із їхнім розкладанням, утворення великих площ сапропелевих мілководь”.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. ​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення. Також вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців. У МВС України повідомили, які райони області зараз є безпечними для місцевих мешканців.

Російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає. Крім того, підрив несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками. Подібні дії заборонені Женевською конвенцією та вважаються воєнним злочином.