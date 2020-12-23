Якби парламентські вибори проходили в Україні найближчим часом, то п'ятивідсотковий бар'єр могли б подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" знизився до 21,1%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 16-20 грудня 2020 року.

Так, до Верховної Ради могли б пройти “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.

Партію “Слуга народу” зараз готові підтримати 21,1% респондентів (серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором). Варто відзначити, що в листопаді таких було 22,7%, а у вересні – 25,7%. Відтак, з вересня рейтинг пропрезидентської партії знизився на 4,6%.

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові віддати голоси 15,2% опитаних (з вересня рейтинг практично не змінився – було 15,6%).

За партію “Опозиційна платформа – За життя” зараз могли б проголосувати 17,3% респондентів (у вересні було 16,7%).

За партію “Батьківщина” готові проголосувати 10,9% опитаних (у вересні було 9,4%).

По 4,8% респондентів зараз би підтримали Радикальну партію Олега Ляшка та партію “Українська стратегія Гройсмана”, 4,3% – партію “За майбутнє”, 3,8% – “Силу і честь”, 3,5% – “Голос” .

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.